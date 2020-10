Germania: sondaggio, solo 25,5 per cento per partecipazioni statali dirette contro crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soltanto il 25,5 per cento dei tedeschi trova ragionevoli le partecipazioni statali dirette del governo federale nelle grandi aziende per far fronte alla crisi del coronavirus. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco Civey. Come riferisce il settimanale “Wirtschaftswoche”, per il 10,4 per cento del campione è ragionevole il sostegno pubblico contro la crisi alle imprese di grandi dimensioni. I tedeschi paiono apprezzare in maniera nettamente maggiore, pari al 64,4 per cento, gli aiuti alle piccole e medie imprese. Il rinvio del pagamento delle tasse trova il gradimento del 46,5 per cento degli intervistati. (Geb)