Roma: sindacati, scuole 0-6 nel caos organizzativo proclamato stato agitazione

- "Oggi nei fatti le scuole dell'infanzia e tra circa una settimana gli asili nido di Roma Capitale riaprono il servizio a tempo pieno nel più completo caos organizzativo". Così, in una nota, Fp Cgil Roma e Lazio, Cisl Fp Roma Capitale Rieti, Uil Fpl Roma e Lazio e Csa. "A queste condizioni - aggiungono i sindacati - noi non ci stiamo. Proclamiamo lo stato di agitazione del personale e metteremo in atto tutte le iniziative di protesta necessarie". "E pensare che per organizzare la riapertura si è fatto ricorso ad una task force di 9 componenti del Comune e 17 fra esperti e docenti di ben tre università", attaccano i sindacati. "Peccato che non si è neppure pensato a coinvolgere né le lavoratrici e i lavoratori, né i loro rappresentanti, che il lavoro in emergenza lo conoscono davvero. Anzi, quando si è parlato di "organico potenziato", finalizzato giustamente alla creazione di gruppi stabili in risposta alla emergenza Covid, tutto è naufragato nell'incapacità dell'amministrazione di tradurre piani concreti quanto definito". (segue) (Com)