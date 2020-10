Roma: sindacati, scuole 0-6 nel caos organizzativo proclamato stato agitazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti i punti dolenti di una situazione che i sindacati descrivono come inaccettabile. A partire dalla sostituzione dei docenti assenti con personale con un orario giornaliero ridotto al 75 per cento: 'questo significa non coprire il turno di servizio, con inevitabili ricadute nell'offrire un servizio adeguato ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie'. O dalla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), 'insufficiente a coprire tutte le strutture e tutte le prescrizioni' ". Le federazioni di categoria, segnalano poi "ritardi ingiustificati nella costituzione delle commissioni Covid, specificatamente previste nei protocolli per il monitoraggio delle misure di prevenzione alla diffusione del virus". Così come la "completa disorganizzazione nell'indicare ai Referenti Covid le prassi da seguire, un'idonea formazione e un adeguato supporto per la gestione di casi di contagio nelle strutture". Per quanto riguarda il personale docente, "si è fatto ricorso agli spostamenti tra strutture per coprire i buchi, senza curarsi della crescita esponenziale dei rischi". Mentre addirittura "ai bambini diversamente abili non viene garantita l'insegnante di integrazione per l'intera durata dell'orario giornaliero". (segue) (Com)