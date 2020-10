Roma: sindacati, scuole 0-6 nel caos organizzativo proclamato stato agitazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto ciò era largamente previsto, e per questo all'incontro convocato ieri dall'amministrazione ci saremmo aspettati un confronto per trovare soluzioni concrete alle tante criticità. Al contrario ci siamo trovati di fronte un muro di scuse e di alibi, a iniziare dai costi, e sempre in contrasto con le indicazioni contenute nei protocolli di Iss, Miur e Regione Lazio", rimarcano i sindacati. "In un sol colpo l'amministrazione è riuscita così a smentire se stessa, a rendere non più valido il decantato atto di corresponsabilità sottoscritto con le famiglie e ad andare in controtendenza rispetto alle raccomandazioni di tutte le autorità, considerando che in questo caso si parla di bambini tra 0 e 6 anni, a quali dovrebbe essere assicurata la massima protezione". "Di fronte a queste inaccettabili condizioni e in assenza di segnali di apertura da parte dell'amministrazione, abbiamo convenuto di interrompere il confronto e di indire lo stato di agitazione dell'intero settore educativo scolastico di Roma Capitale", concludono i sindacati. "Chiediamo al Prefetto un intervento risolutivo. Noi siamo pronti a tutte le iniziative per assicurare la ripresa delle attività in piena sicurezza. Ci mobiliteremo in tutte le sedi, per risollevare le già precarie condizioni del servizio ai bambini e alle famiglie". I rappresentanti sindacali ci tengono infine a precisare che, "per senso di responsabilità delle scriventi organizzazioni sindacali e di tutto il settore educativo e scolastico di Roma Capitale , le eventuali iniziative che verranno intraprese a seguito dello stato di agitazione non andranno ad aggravare ulteriormente le già precarie condizioni del servizio ai bambini e alle famiglie". (Com)