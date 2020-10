Italia-Germania: Conte, amicizia decisiva per il funzionamento dell'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi pandemica ha confermato che l’amicizia tra Italia e Germania è un elemento decisivo per il funzionamento dell’Unione europea. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo intervento con un videomessaggio all’evento organizzato dall’ambasciata tedesca in Italia in occasione del 30mo anniversario della riunificazione della Germania. Nell’anno segnato inevitabilmente dalla pandemia, Conte ha evidenziato il “sostegno morale e materiale” dato all’Italia dalla Germania “in spirito di solidarietà europea”. La posizione tedesca, secondo Conte, è stata fondamentale per una “risposta ambiziosa alla crisi” ed ha contribuito al raggiungimento dello “storico accordo” raggiunto al Consiglio europeo di luglio sul Next Generation Eu che rende “più resilienti le economie del continente”. “Ora è fondamentale dare attuazione a questo programma”, ha dichiarato Conte sottolineando il “grande impegno” di questi giorni per predisporre il piano nazionale con un “approccio inclusivo” che tenga conto della “specificità dei territori che accomuna Italia e Germania”. Conte ha poi parlato di altre sfide per l'Europa e per il mondo, come quella del vaccino contro il Covid-19, su cui “daremo il massimo contributo” nel 2021 anche in virtù della presidenza di turno del G20. Secondo Conte, è necessario superare il sistema di Dublino sul fronte dell’immigrazione, un “primo passo” ma su cui è necessario continuare impegno a livello Ue. “Serve un salto di qualità”, ha concluso Conte, per rendere l’Ue “sicura e competitiva sia al suo interno che nell’arena globale”. (Pav)