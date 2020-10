Qatar-Italia: prosegue visita vice ministra Sereni, focus su sicurezza e temi regionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contrasto al terrorismo, mediazione nei conflitti e negoziati intra-afgani: questi i temi affrontati questa mattina a Doha, in Qatar, dalla vice ministra Marina Sereni con l’inviato speciale del ministro degli Esteri, Mutlaq bin Majed Al-Qahtany, nel secondo giorno della visita nel Paese. Sereni e Al-Qathany, riferisce una nota della Farnesina, si sono soffermati in particolare sull’importanza dei negoziati attualmente in corso a Doha tra il governo di Kabul e i Talebani, sottolineando come, dopo decenni di sofferenze per la popolazione, sia venuto il momento per un dialogo costruttivo tra le parti che possa portare alla fine della violenza e alla pace. La vice ministra ha poi ricordato come sia necessario preservare in questo processo i diritti delle donne afgane. Crisi del Consiglio di Cooperazione del Golfo, Libia e Iran al centro invece del meeting con il Consigliere per la Sicurezza Nazionale dell’Emiro, Mohammed bin-Ahmed Al Masnad. Ampia attenzione alla cooperazione culturale nei successivi colloqui con il ministro di Stato con rango di Vice Primo Ministro Hamad bin Abdulaziz Al-Kawari, Presidente della Qatar National Library, e con il ministro della Cultura e dello Sport, S.E. Salah bin Ghanem Al Ali. Rafforzare la collaborazione in campo culturale e scientifico, attraverso iniziative comuni e scambi di esperienze - è stata l’opinione condivisa da entrambi gli interlocutori - porterà grande beneficio al complesso delle relazioni bilaterali tra Italia e Qatar. (segue) (Com)