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وزير الدفاع الإيطالي ونظيرتة الفرنسية يبحثان هاتفياً الأوضاع في ليبيا

روما, 01 ott 19:48 - (Agenzia Nova) - أفاد بيان صحفي بأن وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني هاتف اليوم نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي، حيث أكد الجانبان تقارب وجهات النظر حول قضايا الأمن والدفاع ذات الاهتمام المشترك.

وكان الهدف من الاتصال التحديث المشترك للسيناريوهات الدولية الرئيسية وسبل التعاون، وذلك في ضوء العام المقبل أيضًا، فيما ركز الاتصال على الالتزام في منطقة الساحل وشرق البحر الأبيض المتوسط ​​وليبيا.

وبخصوص ليبيا، أكد جويريني على "ضرورة اتفاق الأطراف في أقرب وقت ممكن على وقف دائم لإطلاق النار"، موضحاً أن عملية إيريني الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة على ليبيا تقدم مساهمة كبيرة على الجبهة البحرية، وفقاً لما نقلتة وكالة "نوفا" الإيطالية. (نوفا)
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