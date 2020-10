Amministrative: Zingaretti su candidato Roma chiede a vertici Pd ma sembra appello a Sassoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema delle elezioni amministrative a Roma, che si terranno nel 2021, ha fatto capolino oggi inevitabilmente al Festival delle città a Roma dove è intervenuto il segretario del Pd Nicola Zingaretti. Fra le righe del discorso del governatore del Lazio sembra però di leggere un appello al presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a scendere in campo. Zingaretti non fa nessun nome e parla genericamente di dirigenza democratica ma soltanto pochi giorni fa Sassoli, sempre nella stessa sede, ha confermato di non essere interessato alla candidatura a sindaco della Capitale e per ora è il nome che circola di più nel centrosinistra. "Credo che correre per fare il sindaco della Capitale sia un grande onore - ha detto stasera Zingaretti -. Parliamo di Roma e non di temi banali. Roma è davanti a una stagione che può guidare la rinascita italiana. Io ero capogruppo a Bruxelles nel mio partito e quando il partito ha chiamato per rappresentare la Provincia ho risposto, mi sono candidato presidente della Regione perché c'era una'esigenza", ha sottolineato il segretario del Pd. (segue) (Rer)