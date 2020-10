Cultura: Franceschini a Maxxi, grande impegno per acquisizioni della collezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L’Italia con lungimiranza ha voluto e costruito il Maxxi, un luogo per le arti del XXI secolo di cui oggi celebriamo i primi dieci anni di vita”. Lo dichiara il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, Dario Franceschini, in occasione dell’inaugurazione della mostra "Senzamargine. Passaggi nell’arte italiana a cavallo del millennio" oggi al Maxxi. "In questa mostra – ha proseguito il Ministro – si trovano molte opere acquisite dalla collezione del Maxxi. Lo Stato ha fatto un grande sforzo per arricchire questa collezione, con i risultati che vediamo anche oggi in questa mostra. Non siamo ancora arrivati al livello degli musei europei di arte contemporanea, per quanto riguarda le risorse impegnate nelle acquisizioni. Ma vogliamo in fretta arrivare a adeguarci a quegli standard, dato che l’arte contemporanea italiana annovera molti grandi talenti".(Com)