Fase 3: Viminale, ieri verifiche su oltre 57 mila persone e 7 mila esercizi commerciali

- Ieri, 30 settembre, i controlli di Polizia anti Covid-19, hanno interessato oltre 57 mila persone e 7 mila esercizi commerciali. E' quanto si legge sul sito web del Viminale. Le Forze di polizia, per garantire il rispetto delle misure di prevenzione e anticontagio, hanno verificato 57.343 persone, 49 delle quali sanzionate e una denunciata per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena. Controlli anche su 7.226 attività ed esercizi commerciali: 9 i titolari sanzionati e 3 chiusure. Nel mese di settembre sono state controllate 1.694.268 persone, di cui 2.051 sanzionate e 112 denunciate per allontanamento dall'abitazione in violazione dell'obbligo di quarantena. Controlli anche su 202.700 attività ed esercizi commerciali: 377 titolari sanzionati e 146 provvedimenti di chiusura. (Rin)