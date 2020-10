Cultura: prima domenica di ottobre ingresso gratuito nel Sistema musei in Comune di Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 4 ottobre, quindi, nei Musei civici di Roma Capitale e nelle aree archeologiche dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana e uscita dal Foro di Cesare su via dei Fori Imperiali) 8.30 – 18.30 (ultimo ingresso 17.30) e del Circo Massimo dalle 9.30 alle 19.00 (ultimo ingresso ore 18.00) si potrà prenotare la visita ad ingresso gratuito per tutti allo 060608 (entro le ore 14.00 di sabato 3 ottobre). Nei Tourist Infopoint sarà possibile conoscere eventuali disponibilità residue di tutti i musei del Sistema e prenotare l'ingresso fino alla giornata di domenica. (segue) (Com)