Cultura: prima domenica di ottobre ingresso gratuito nel Sistema musei in Comune di Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prenotazione obbligatoria - gestita rispettando il numero massimo per rispettare distanze e contingentamento degli ingressi - permette di evitare il rischio di assembramenti. Si potrà accedere solo al proprio turno di ingresso, esibendo la prenotazione in versione digitale o cartacea e solo dopo la rilevazione della temperatura corporea, che deve essere inferiore ai 37.5°. È obbligatorio l'utilizzo delle mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di 1 metro. È consentita la visita senza distanziamento solo alle famiglie. (segue) (Com)