Nato: il generale De Leverano oggi in visita l’Allied Jfc di Napoli

- Questa mattina presso Giugliano in Campania, località Lago Patria, il capo di Stato maggiore dell’Allied Joint Force Command Naples, generale di Corpo d’armata Antonio Vittiglio, ha accolto il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, generale di Corpo d’armata Luigi Francesco De Leverano, in visita presso la base Nato. Secondo quanto riferito in una nota della Difesa, al suo arrivo il sottocapo di Stato maggiore della Difesa ha ricevuto gli Honor Cordon con l’ausilio della U.S. Navy Band, integrata anche con elementi di militari italiani, e successivamente ha firmato l’albo d’onore. Durante la visita il generale Vittiglio ha aggiornato tramite un briefing il generale De Leverano sulla ione, le attività e le linee programmatiche a livello operativo del Comando Nato, evidenziandone l’impegno profuso e le procedure messe in atto durante l’emergenza Covid-19. La visita a Napoli dimostra l’interesse della Difesa italiana, in qualità di Host Nation, di consolidare la relationship con la Nato al fine di supportare la base di Lago Patria. Durante la sua visita, il generale De Leverano ha anche ricevuto un aggiornamento sull'importante lavoro del Nato Strategic Direction South Hub (Nsd-S Hub), che ha l’obiettivo di coordinare le attività della Nato nell’area del Medio Oriente e Africa del Nord e Subsahariana e incrementare la cooperazione con i partner locali. Prima di concludere la sua visita a Jfc Np, il sottocapo di Smd ha incontrato una rappresentanza di tutte le categorie del personale italiano della Difesa impiegato presso il Jfc Np, il Qgi, il Nsd-S Hub, la Nato Communication Information Agency (Ncia) ed il secondo Nato Signal Battalion, esprimendo “parole di ringraziamento per l’operato svolto in un Alto Comando Nato, un’importante punto di riferimento per la Difesa italiana tutta”, soprattutto in un periodo particolare legato all’emergenza sanitaria del Covid-19. (Com)