Coronavirus: Zingaretti, tendenzialmente favorevole a uso mascherine h24

- L'obbligo dell'uso delle mascherine all'aperto nel Lazio "è una delle ipotesi che stiamo studiando. Ora c'è l'obbligo a livello nazionale della mascherina dopo le 18. Nel Lazio stiamo valutando se lo dobbiamo estendere h24, anche per dare un segnale. Tendenzialmente sono favorevole ad adottare tutte quelle misure che tutelano scuole, università e luoghi di lavoro". Lo ha detto il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo al Festival delle città a Roma. "Dobbiamo tornare a un senso di responsabilità di ognuno - ha aggiunto -. Io non ho mai smesso di essere preoccupato, stiamo risalendo nei contagi per la ripresa della vita sociale ma anche perché nel corso dell'estate qualcuno ha dato messaggi sbagliati, magari involontariamente, come il Covid è scomparso". (Rer)