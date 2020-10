Coronavirus nel Lazio, 265 casi in un giorno e rt a 1.09. Zingaretti: "Riunione sull'obbligo delle mascherine all'aperto"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 11 mila tamponi, nel Lazio si registrano oggi 265 nuovi casi positivi al Covid-19, di cui 151 a Roma. Inoltre, si registrano 5 decessi nelle ultime 24 ore e 65 guariti. Il valore Rt, l'indice di contagiosità da coronavirus, stimato questa settimana è 1.09. Dunque potrebbe arrivare nelle prossime ore anche nel Lazio l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. La misura mira a contenere i contagi, in rialzo nella regione negli ultimi giorni, e riguarderebbe in particolare tutte quelle situazioni in cui il distanziamento sociale non è possibile.Sull'obbligo dell'uso di mascherine all'aperto sul territorio del Lazio "è in corso una riunione, domani lo verificheremo", ha chiarito il segretario del Pd e governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, arrivando al Festival delle città a Roma."Bisogna mantenere alta l'attenzione soprattutto nel rispetto del distanziamento sociale. La gran parte dei casi sono legati al mancato rispetto dell'uso della mascherina e del distanziamento", ha cpmmentato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. "Fare attenzione soprattutto alle cerimonie, feste e a tutto ciò che porta ad una abbassamento dei livelli di attenzione", ha sottolineato D'Amato.(Rer)