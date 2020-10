Recovery fund: Fico, da Camere ruolo centrale in atto di indirizzo, voto risoluzioni da martedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento "il 3 ottobre discuterà, con la relazione della commissione Bilancio, le priorità da dare al governo come atto di indirizzo per il Recovery fund. Il Parlamento sta facendo un lavoro corposo in un'istruttura molto approfondita che arriverà in Aula il 6" ottobre. Lo ha chiarito il presidente della Camera Roberto Fico sui social. "Le Camere hanno un ruolo centrale, imprescindibile - ha osservato -: martedì pomeriggio in Aula ci sarà il voto delle risoluzioni che impegneranno il governo su questi temi". (Rin)