Germania: sospetti estremisti destra in servizio segreto Renania settentrionale-Vestfalia

- Sono sempre più nere le ombre che l'infiltrazione dell'estrema destra getta sull'apparato di sicurezza della Germania. Tre funzionari del'Ufficio per la protezione della Costituzione della Renania settentrionale-Vestfalia, il servizio segreto del Land, sono infatti sospettati di estremismo di destra. Un quarto sospettato è un impiegato amministrativo del dipartimento di polizia del ministero dell'Interno dello stesso Stato. Come riferisce il quotidiano “Der Tagesspiegel”, i tre funzionari dell'Ufficio per la protezione della Costituzione sono sotto inchiesta per aver condiviso in rete e via chat un filmato dai contenuti xenofobi. L'impiegato del dipartimento di polizia del ministero dell'Interno aveva, invece, esponenti della destra radicale tra i propri contatti su Facebook. Il caso è particolarmente grave perché i funzionari dell'Ufficio per la protezione della Costituzione erano responsabile del monitoraggio degli estremisti di destra. A seguito dei sospetti, il ministero dell'Interno della Renania settentrionale-Vestfalia ha avviato procedimenti disciplinari nei confronti degli accusati, di cui uno si è già concluso, mentre gli altri sono ancora in corso. L'apparato di sicurezza del Land era finito al centro dello scandalo il 16 settembre scorso, con la scoperta di 30 agenti in cinque chat dove venivano condivisi contenuti di estrema destra. I sospettati sono stati sospesi: contro 14 di loro sono in corso procedimenti disciplinari volti alla radiazione,mentre 12 sono oggetto di inchiesta penale. (Geb)