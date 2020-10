Roma: assessore Trasporti, ripresi lavori per nuova corsia ciclabile Prenestina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono ormai ripresi a pieno ritmo i lavori per la realizzazione della nuova corsia ciclabile Prenestina, la bike lane di quasi 6 km da Porta Maggiore a viale P. Togliatti". Lo scrive su Facebook l'assessore ai Trasporti di Roma Pietro Calabrese (M5s), pubblicando la foto del tratto "in fase di completamento sul lato destro di viale P. Togliatti compreso tra via Prenestina e via Castore Durante. Fa parte dell’itinerario che si ricongiungerà con la pista già esistente proprio sulla Togliatti - spiega l'assessore Calabrese -. Abbiamo riaperto il cantiere dopo l’interruzione dovuta all'inadempienza della precedente impresa vincitrice dell’appalto, che in cinque mesi aveva realizzato solo i lavori previsti in un mese. Abbiamo quindi completato tutte le procedure necessarie per affidarlo ad un’altra azienda designata, seguendo la graduatoria di gara. A partire dalla prossima settimana riprenderanno i lavori anche su via Prenestina, lato destro direzione Gra, tra viale G. Battista Valente e viale Togliatti. Su uno dei tratti previsti in viale Togliatti ci stiamo coordinando con il dipartimento Simu che ha in programma anche interventi di riqualificazione della strada. E’ bene ribadire che, come disposto dalle normative vigenti, la ciclabile Prenestina è stata progettata prevedendo un apposito spazio, segnalato da una zebratura, tra le auto in sosta e l’area dedicata alle bici, in modo da garantire la sicurezza di tutti. Diamo così infrastrutture sicure a chi sceglie di muoversi in bicicletta, consentendo anche la riqualificazione di un’importante arteria della nostra città", conclude l'assessore. (Rer)