Case popolari: De Corato, Comune di Milano usa due pesi e due misure per assegnare alloggi a stranieri e italiani

- "Le 'minacce' dell'assessore comunale non lasciano alcun dubbio sul fatto che per il Comune di Milano le assegnazioni degli alloggi popolari devono vedere come primi assegnatari gli extracomunitari". Lo afferma l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo De Corato commentando la polemica sui criteri di assegnazione degli alloggi Erp. "Per le strade di Milano - continua De Corato - dormono in macchina italiani dei quali l'assessore comunale non si preoccupa minimamente. Forse è più attento a come riuscire ad assegnare in tempi celeri le case agli stranieri". "Il Comune, probabilmente per via della privacy - aggiunge l'esponente di Fratelli d'Italia - ha anche tolto dal suo sito, sezione trasparenza, l'elenco in cui venivano riportati i nominativi degli assegnatari da cui si poteva facilmente dedurre il Paese di provenienza". "Sembra quasi - conclude De Corato - che per il Comune di Milano sia normale usare due pesi e due misure per assegnare alloggi popolari a stranieri e a italiani". (Com)