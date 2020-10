Energia: Bulgaria, per segretario Usa Fannon progetto di Belene è "obsoleto" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia bulgara, Temenuzka Petkova, ha sottolineato che gli Stati Uniti rivestono "un ruolo fondamentale" nel processo di diversificazione energetica per la Bulgaria e l'intera regione balcanica, nel corso dell'incontro con Fannon. Petkova ha osservato che la Bulgaria e gli Stati Uniti sono dei partner strategici nel settore dell'energia e questo "è un fattore chiave" per la diversificazione dei fornitori energetici, non solo in Bulgaria ma anche nell'intera regione. Secondo una nota del ministero di Sofia, alla riunione era presente anche l'ambasciatore statunitense in Bulgaria, Herro Mustafa. La Bulgaria, ha ancora dichiarato la ministra, lavora attivamente per garantire la sicurezza energetica e apprezza il sostegno degli Stati Uniti per l'attuazione dei progetti infrastrutturali prioritari in questo campo. Fra i progetti citati a questo proposito da Petkova vi sono l'interconnettore per il gas fra Grecia e Bulgaria e il terminal per il gas naturale liquefatto nei pressi di Alessandropoli, in Grecia. Petkova ha infine ribadito che il progetto di interconnessione Grecia-Bulgaria è prioritario per il governo di Sofia. (segue) (Seb)