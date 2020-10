Energia: Bulgaria, per segretario Usa Fannon progetto di Belene è "obsoleto" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la nota, Fannon ha elogiato i progressi della Bulgaria nell'attuazione delle sue priorità per la diversificazione energetica e ha confermato il sostegno degli Stati Uniti in questa direzione. Gli Stati Uniti, ha detto Fannon, salutano con favore la partecipazione della Bulgaria al terminal di Alessandropoli. Prima della sua visita in Bulgaria, Fannon e il Segretario di Stato americano Mike Pompeo hanno visitato la Grecia, dove una parte significativa dei colloqui si è concentrata sulla diversificazione energetica e sulla sicurezza energetica nella regione. Petkova ha sottolineato che la Bulgaria, partecipando a questi progetti, sta ottenendo un'effettiva diversificazione delle fonti di gas e delle rotte di approvvigionamento e sta diventando un fattore fondamentale in questo processo all'interno della regione. (Seb)