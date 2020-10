Germania: ministro Interno Seehofer si difende da accuse insabbiamento estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno tedesco, Horst Seehofer, si difende dalle accuse di aver insabbiato i casi di estremisti di destra nell'apparato di sicurezza della Germania, che stanno emergendo con frequenza sempre più rapida. È quanto riferisce il settimanale “Die Zeit”. Intervenendo oggi al Bundestag, Seehofer ha dichiarato di non vedere deficit, “almeno a livello federale”, nell'attività di prevenzione e repressione della destra radicale nelle forze di sicurezza. Nella lotta all'estremismo di destra,ha evidenziato il ministro dell'Interno tedesco, la linea del governo federale è chiara: “Indaghiamo, non copriamo nulla, e perseguiamo con rigore”. A ribadire questo impegno, Seehofer ha annunciato che, il 6 ottobre prossimo, presenterà un rapporto sulla situazione dell'estrema destra nella polizia e nell'apparato di sicurezza. Il documento sarà elaborato dell'Ufficio federale per la protezione della Costituzione (BfV), il servizio segreto interno della Germania. “La verità è che l'estremismo di destra è la più grande minaccia nel nostro paese”, ha dichiarato Seehofer, aggiungendo che l'islamismo o l'estremismo di sinistra non devono essere sottovalutati. (Geb)