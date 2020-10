Cipro: a breve prima riunione trilaterale con Grecia ed Emirati Arabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà prossimamente a Nicosia il primo incontro trilaterale tra Grecia, Cipro e Emirati Arabi Uniti: lo ha annunciato in conferenza stampa il ministro degli Esteri cipriota, Nikos Christodoulides dopo l'incontro di oggi con l'omologo emiratino Sheikh Abdullah Bin Zayed al Nahyan. Christodoulides ha ricevuto il ministro emiratino in visita a Nicosia, per discutere del rafforzamento dei rapporti bilaterale e del prossimo comitato di cooperazione ministeriale congiunto istituito con memorandum d'intesa del 15 giugno 2019. (Res)