Coronavirius: Regiona Lazio, da lunedì rafforzata rete fascia 0-6 anni in collaborazione con Bambino Gesù

- È stato confermato dal direttore sanitario dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, dottor Massimiliano Raponi "che da lunedì entreranno in funzione due ambulatori dedicati ai test per i bambini nella fascia 0-6 anni. Il primo presso San Paolo aperto dal lun-ven dalle ore 14 alle ore 18 e l'altro presso il presidio ospedaliero di Palidoro aperto tutta la settimana sempre dalle ore 14 alle ore 18. Accesso mediante prenotazione al numero 06/68181. Inoltre presso ogni drive-in del Lazio vi sono operatori in grado di effettuare i test e tamponi ai più piccoli". Lo comunica l'Unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio. (Com)