Regno Unito: sentenza sull'estradizione di Julian Assange verso gli Usa fissata a gennaio 2021

- Un giudice britannico ha decretato che la decisione circa l'estradizione di Julian Assange verso gli Stati Uniti sarà annunciata nel gennaio 2021. Il fondatore di WikiLeaks è accusato negli Stati Uniti per aver ricevuto, ottenuto e diffuso documenti riservati di carattere diplomatico e militare tra il 2010 e il 2011, violando la legge sullo spionaggio. Una decisione circa la sua estradizione non sarà presa fino al 4 gennaio del 2021. Secondo gli avvocati di Assange sarebbero molte le ragioni per non permettere la sua estradizione: le accuse sarebbero politicamente motivate, la salute mentale dell'ex giornalista si starebbe deteriorando a seguito della lunga detenzione in isolamento, le condizioni nelle carceri statunitensi sono in conflitto con le leggi che proteggono i diritti umani nel Regno Unito, e alcuni dei suoi avvocati furono ripetutamente spiati mentre Assange era rifugiato presso l'ambasciata ecuadoregna a Londra. Gli avvocati che rappresentano gli Stati Uniti invece hanno ribadito che molti di questi argomenti sarebbero da indirizzare in un processo, da tenere negli Stati Uniti, ma non sarebbero di base condizioni ostative all'estradizione. (Rel)