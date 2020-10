Cina: commercio dei servizi in calo del 50,6 per cento nei primi otto mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi otto mesi di quest'anno la Cina ha registrato un deficit di 515,6 miliardi di yuan (circa 75,7 miliardi di dollari) nel settore dei servizi, in calo del 50,6 per cento. Lo ha reso noto oggi il ministero del Commercio cinese. Il volume totale degli scambi di servizi nel Paese ha raggiunto 2.990 miliardi di yuan (439 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-agosto, in calo del 16,3 per cento su base annua. Secondo il ministero, settori come telecomunicazioni, servizi informatici e informativi e servizi assicurativi hanno registrato un rapido aumento sia delle esportazioni che delle importazioni. Nel frattempo, i servizi turistici sono stati influenzati in modo significativo dalla pandemia e dalle limitazioni di viaggio associate, che hanno gravemente frenato il turismo in tutto il mondo. Nei primi otto mesi, il volume degli scambi di servizi turistici è crollato del 45,8 per cento a 724,9 miliardi di yuan (106,5 miliardi di dollari). (Cip)