Spagna: albergatori di Madrid, perdite per 1 miliardo a causa nuove misure restrittive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove misure restrittive annunciate dal governo spagnolo per ridurre i contagi di coronavirus provocheranno la perdita di circa 1 miliardo di euro per il settore alberghiero e della ristorazione della comunità di Madrid. L'associazione di categoria ha stimato che ciò avrà un impatto "drastico" sulle 23.014 attività presenti nei 10 comuni interessati dal provvedimento. Con le limitazioni degli orari di apertura e la riduzione della capacità interna ed esterna il settore dovrà affrontare settimane difficili che si sommano alla diminuzione del 50 per cento del fatturato accumulato finora a causa delle crisi degli ultimi mesi. (Spm)