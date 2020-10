Francia: Varin (Suez), voglio dialogare con Veolia per avere chiarimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della società Suez, Philippe Varin, ha detto di voler parlare con i vertici Veolia per avere dei "chiarimenti" in merito al progetto di acquisizione, che secondo il dirigente presenta delle "falle". Veolia ha rivisto al rialzo l'offerta presentata al gruppo energetico Engie per acquisire il 29,9 per cento della sua partecipazione in Suez, che complessivamente è del 32 per cento, per 3,4 miliardi di euro. Varin, citato dai media francesi, ha sottolineato le "virtù" della proposta alternativa del fondo Ardian, che si è mostrato interessato all'operazione. "Penso che il loro progetto progredirà rapidamente per arrivare a maturità", ha detto Varin. L'offerta presentata da Veolia scadrà il 5 ottobre. "Abbiamo cinque giorni per discutere dei punti riguardanti le falle che abbiamo denunciato e ottenere dei chiarimenti", ha affermato il presidente di Suez. "Vedremo se possono essere trovate delle soluzioni o no, affinché il progetto industriale possa avere senso, affinché garantisca i posti di lavoro delle nostre squadre, affinché mantenga una vera concorrenza sul lungo termine", ha detto Varin. (Frp)