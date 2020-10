Energia: Germania, operativa centrale solare galleggiante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrata oggi in funzione la centrale elettrica galleggiante a energia solare di Weeze, in Renania settentrionale-Vestfalia, che ha una potenza massima di 750 kilowatt. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, l'impianto è stato realizzato dall'azienda per le energie rinnovabili tedesca Baywa nel lago artificiale di una cava. L'elettricità generata dovrebbe coprire quasi interamente il fabbisogno dell'azienda tedesca Huelsken, che produce sabbia e ghiaia. Per “Handelsblatt”, le centrali solari galleggianti presentano una serie di vantaggi. In primo luogo, gli impianti non entrano quasi mai in conflitto con gli altri usi dell'area dove vengono realizzati. Secondariamente, l'intenso irraggiamento solare garantisce nella generazione di energia una resa superiore a quella di un sistema di pari dimensioni a terra. Infine, l'acqua ha un effetto di raffreddamento sui moduli. Tuttavia, a rendere difficile la diffusione dei sistemi solari galleggianti sono i costi, attualmente ancora superiori a quelli dei parchi a terra. (Geb)