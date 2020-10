Alitalia: Mascia (Fit-Cisl), urgente costituire la newco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da sette mesi non incontravamo il commissario di Alitalia: una situazione insostenibile che l'incontro di oggi non ha migliorato. Mentre si continua a parlare del suo rilancio, la compagnia di bandiera si sta depauperando e non solo per l'emergenza pandemica: la costituzione della newco va fatta quanto prima". Lo afferma Monica Mascia, segretaria nazionale della Fit-Cisl, a valle dell'incontro odierno tra il commissario e le organizzazioni sindacali confederali. "Purtroppo, la riunione è andata come ci aspettavamo - prosegue Mascia -. L'unica vera novità è la disponibilità del commissario ad avviare un percorso relazionale con il sindacato, una sorta di cabina di regia nell'ambito della quale creare le condizioni per preservare le attività di Alitalia allo scopo di rilanciarle attraverso la costituenda NewCo. La 'cabina di regia' dovrà affrontare sia il tema delle rotte da mantenere e rilanciare nel (si spera breve) periodo transitorio, sia il tema della tutela dei dipendenti di Alitalia. Nei prossimi giorni verrà formulata una proposta concreta su come la cabina di regia dovrebbe essere strutturata, da chi dovrebbe essere costituita oltre che le relative modalità di funzionamento. Di fatto - conclude la segretaria nazionale - al momento siamo in una fase di stallo".(Com)