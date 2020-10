Aspi: Giacomoni (FI) scrive a Fico, Conte in Aula, incomprensibile ennesimo rinvio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione parlamentare di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti (Cdp) Sestino Giacomoni, di Forza Italia, ha inviato una lettera al presidente della Camera Roberto Fico per chiedere "di attivarsi affinché il governo, nella persona del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, renda immediatamente una informativa urgente in Parlamento per fornire elementi di chiarificazione" sulla vicenda Autostrade per l'Italia (Aspi). "Il ministro dell'Economia - si legge nella missiva - durante l'audizione del 3 settembre, presso la commissione di vigilanza su Cdp da me presieduta, ha ribadito 'la volontà del governo di dar vita ad un'ambiziosa operazione di politica industriale volta a rilanciare un'infrastruttura strategica, imperniata su un investitore di lungo termine come Cdp, che vuole anche offrire una proficua opportunità di impiego del risparmio, degli investimenti anche privati, nell'economia reale e nello sviluppo del Paese a vantaggio degli utenti della rete autostradale'. A questo punto però, trascorsi due anni dal primo annuncio e un mese dall'audizione del ministro dell'Economia", continua Giacomoni, "appare evidente che Cassa depositi e prestiti senza certezze inerenti la manleva, le tariffe e gli investimenti non metterà mai a rischio il risparmio postale degli italiani. Per questo - conclude l'esponente di FI - non si comprende cosa spinga ancora oggi il governo ad insistere sulla vendita a Cassa depositi e prestiti, anziché dare il via ad una vera e propria operazione di mercato". (Com)