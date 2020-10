Energia: Egitto e Ungheria firmano due accordi bilaterali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri egiziano Sameh Shoukry ha firmato oggi con l'omologo ungherese Peter Szijjarto due accordi bilaterali nel settore dell'energia e della diplomazia. La firma è avvenuta a margine della visita di Szijjarto al Cairo, come riportato da un comunicato del ministero degli Esteri egiziano. Oltre alla firma dei due accordi, i ministri degli Esteri di Egitto e Ungheria hanno sottolineato l'importanza di rafforzare i rapporti bilaterali anche per quanto riguarda gli investimenti di aziende magiare nel paese africano. Altro tema di confronto è stato legato alla restrizioni per contenere la pandemia del Covid-19 e il relativo impatto negativo sull'economia, in particolare per il settore turistico. (Res)