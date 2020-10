Nord Macedonia-Ue: ministro degli Esteri Osmani avvia una visita di due giorni a Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri macedone, Bujar Osmani, avvia oggi una visita di due giorni a Bruxelles. Secondo una nota diramata dal ministero macedone in agenda vi sono degli incontri con i rappresentanti delle istituzioni europee. Osmani incontrerà l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, e la vicepresidente della Commissione europea per la democrazia e la demografia, Dubravka Suica. Sono previsti inoltre degli incontri con il commissario europeo all'Allargamento, Oliver Varhelyi, con la vicepresidente del parlamento europeo, Klara Dobrev, e con il relatore per la Macedonia del Nord del parlamento Ue, Ilhan Kyuchyuk. L'agenda del ministro Osmani prevede infine un incontro con Miroslav Lajcak, rappresentante speciale dell'Ue per i Balcani occidentali e per il dialogo Belgrado-Pristina. Al centro dei colloqui sarà il fascicolo europeo della Macedonia del Nord. (segue) (Mas)