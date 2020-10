Kosovo-Italia: ambasciatore Orlando a colloquio con ministro Infrastrutture Abrashi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore italiano in Kosovo, Nicola Orlando, ha avuto un "incontro molto produttivo" con il ministro delle Infrastrutture kosovaro Arban Abrashi. "Oggi ci siamo concentrati sull'impegno dell'Italia nell'assistere lo sviluppo infrastrutturale in Kosovo", ha dichiarato Orlando su Twitter, aggiungendo di aver anche sottolineato il ruolo del paese nell'assicurare il coordinamento del sostegno internazionale "per massimizzare i benefici per il Kosovo".(Kop)