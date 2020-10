Balcani: Wilson (Consiglio Atlantico), accordo di Washington è opportunità per nuova relazione tra Usa e Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo di Washington per la normalizzazione dei rapporti tra Serbia e Kosovo ha generato uno slancio positivo e rappresenta un'opportunità per gli Stati Uniti, sempre vicini a Pristina, di costruire una relazione diversa con Belgrado. Lo ha detto oggi Damon Wilson, vicepresidente esecutivo del Consiglio Atlantico, nel corso della conferenza "Balkan Perspectives 2020", organizzata dalla Nato Foundation a Roma. "L'accordo è uno sviluppo significativo, anche se in alcuni paesi europei c'è scetticismo. Non si tratta di un accordo globale, ma ha generato uno slancio, un movimento positivo da cui costruire qualcosa", ha dichiarato Wilson. "È un'occasione per creare una relazione diversa con la Serbia anche da parte degli Stati Uniti, sempre molto vicini al Kosovo", ha aggiunto. "Speriamo che la normalizzazione delle relazioni tra Stati Uniti e Serbia sia bipartisan", ha concluso Wilson. (Res)