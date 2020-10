Kosovo: presidente Associazione veterani Uck comparirà oggi davanti alla Corte speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hysni Gucati, il presidente dell’Associazione dei veterani di guerra dell’Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), apparirà oggi davanti alla Corte speciale per il Kosovo. Gucati è stato arrestato il 25 settembre a Pristina in seguito a un mandato spiccato dall'ufficio del procuratore speciale. Gucati è sospettato di reati contro l'amministrazione della giustizia, ovvero intimidazioni di testimoni, ritorsioni e violazione della segretezza dei procedimenti. La Corte speciale hanno inoltre convocato il segretario dell’Associazione dei veterani di guerra dell'Uck Faton Klinaku e l'avvocato dell’Associazione Tome Gashi, ma entrambi hanno respinto la convocazione. Gashi e Klinaku hanno affermato in dichiarazioni separate di non riconoscere la Corte speciale, sostenendo che il loro mandato non sarebbe più valido. (segue) (Alt)