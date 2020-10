© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Romania: elezioni locali, indagini per presunte frodi elettorali a Bucarest - La polizia e i procuratori della capitale romena Bucarest continuano le indagini nell'ambito dell'inchiesta penale avviata dopo che domenica un candidato socialdemocratico alla carica di consigliere municipale è stato fermato dai rappresentanti dell'Alleanza Usr-Plus con quasi 500 verbali dai seggi elettorali. La candidata sostenuta dal Partito nazionale liberale (Pnl) e dall'Usr-Plus, l'eurodeputata Clotilde Armand, afferma che solleciterà la Procura generale in modo da farle prendere in carico l'inchiesta sui sospetti di frode. Il socialdemocratico Dan Tudorache ha chiesto all'Ufficio elettorale centrale il riconteggio voti. Secondo i dati centralizzati, Armand è la vincitrice delle elezioni, con il 40,95 per cento dei voti, seguita dal socialdemocratico Tudorache, con il 39,82 per cento. A Bucarest, il candidato indipendente Nicusor Dan, sostenuto dal Pnl e dall'Alleanza Usr-Plus, ha ottenuto circa il 43 per cento dei voti per la carica di sindaco generale della capitale. A livello nazionale, i risultati parziali delle amministrative portano importanti cambiamenti nella leadership delle città capoluogo. I liberali, al governo, si aggiudicano 15 comuni, il Psd all'opposizione 14; mentre Usr-Plus e l'Unione democratica dei magiari in Romania (Udmr) quattro ciascuno. Per quanto riguarda i consigli provinciali, il Psd ha ottenuto la guida di 20, il Pnl di 17 e l'Udmr di quattro. (Res)