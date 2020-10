I fatti del giorno - Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Sono 324 i nuovi casi positivi in Lombardia, pari all'1,3 per cento dei 24.691 tamponi effettuati. Lo comunica il quotidiano report della Regione, annunciando un leggero aumento dei ricoverati in terapia intensiva, uno in più rispetto a ieri, e un calo dei ricoverati nei reparti covid, dove si trovano 298 degenti, 8 in meno rispetto a ieri. Aumentati i decessi, oggi 5 in più rispetto a ieri, per un totale complessivo di 16.960, così come sono cresciuti i guariti/dimessi, oggi 212 più di ieri.