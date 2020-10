I fatti del giorno - Milano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Milano: da Rabaiotti ultimatum a Regione, bloccati da regolamento case popolari, modificatelo - Entro dicembre a Milano potrebbero esserci 600 alloggi popolari comunali ristrutturati e vuoti, senza nessuna graduatoria a cui attingere per assegnarli. È l'allarme lanciato dall'assessore alle Politiche sociali e abitative Gabriele Rabaiotti, che ieri ha inviato a Palazzo Lombardia una lettera che lui stesso ha definito "brusca", contenente un ultimatum chiaro: o Regione modificherà il regolamento sulle case popolari entro fine ottobre, o il Comune di Milano a novembre procederà a emettere un nuovo bando. "La legge regionale n. 16/2016 e il regolamento regionale n.4/2017 determinano gravi criticità sul piano operativo, che hanno già ora prodotto una riduzione delle assegnazioni rispetto a quanto accadeva con il preesistente regime normativo", si legge nella lettera che è da ieri sul tavolo dell'assessore regionale alle Politiche sociali, abitative e disabilità, Stefano Bolognini. "Da 456 assegnazioni di case popolari del Comune tra gennaio e settembre 2019, tramite bando e proroghe (che con il nuovo regolamento non si possono più fare), siamo arrivati a 148 da gennaio a settembre 2020, di cui tre Sat (servizio abitativo transitorio)", ha spiegato Rabaiotti in conferenza stampa, denunciando che "nella legge ci sono elementi che ingorgano e rallentano il meccanismo di assegnazione delle case popolari e che vanno sciolti, perché l'esercizio dei Comuni è assegnare le case, non solo ristrutturarle". (segue) (Rem)