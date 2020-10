I fatti del giorno - Milano (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Imprese: Bonomi (Confindustria), impensabile recupero in prossimi 2 anni - “I dati ci dicono che è impensabile il recupero nei prossimi due anni dei livelli pre- Covid fatto salvo una forte spinta sugli investimenti”. Lo ha detto il presidente di Confindustria Carlo Bonomi intervenendo all'assemblea annuale di Ucimu, l'associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, in corso a Villa Torretta a Sesto San Giovanni. “I numeri ci dicono che il rimbalzo che stiamo vivendo non è di tutti – ha evidenziato Bonomi –, la manifattura sta rimbalzando in questi mesi, ma gli ordinativi stanno diminuendo, i consumi, il commercio e la domanda interna sono ancora fortemente negativi e quindi è una ripresa eterogenea. Dobbiamo monitorarla, ma ancora una volta quel minimo di ripresa la fa la manifattura: sarebbe bello che qualcuno se ne accorgesse, invece sono distratti da altre cose come il Recovery fund”. (segue) (Rem)