I fatti del giorno - Milano (5)

- - Università: Statale Milano, crescono immatricolazioni (+21,5 per cento), boom delle magistrali - L'Università Statale di Milano traccia al 30 settembre il suo primo bilancio in seguito alla pandemia di Covid-19: la difficile situazione non ha avuto ripercussioni negative sull'andamento delle immatricolazioni, al contrario le nuove iscrizioni hanno registrato aumenti ad ogni livello formativo, per un totale di 16.350 rispetto ai 13.475 dell'anno precedente, pari a +21,5 per cento. Le lauree triennali contano 11.586 matricole, un +13,6 per cento rispetto alle 10.196 dell'anno scorso. In ambito umanistico risultato positivo per Mediazione linguistica e culturale, +21 per cento, e per le triennali umanistiche: Lettere, Filosofia e Beni Culturali arrivano al 20 per cento in più, Lingue e Storia al 50 per cento. In ambito scientifico Biotecnologia che raddoppia le presenze; aumentano anche Scienze biologiche e Scienze e sicurezza chimico-tossicologiche dell'ambiente del 60 per cento, Scienze geologiche e Sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche del 40 per cento. Il corso a ciclo unico di Giurisprudenza rileva un +14 per cento; incrementano gli immatricolati anche Farmacia e Chimica e tecnologia farmaceutiche. Un vero e proprio boom si registra per le lauree magistrali che passano dai 2.115 immatricolati dell'anno 2019/20 ai 3.300 dell'anno 2020/21, per un totale di +56 per cento, aumentando trasversalmente in tutte le aree disciplinari e conferma dell'attrattività dell'offerta didattica dell'ateneo. (Rem)