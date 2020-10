I fatti del giorno - America Latina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: l'ex candidato presidenziale Capriles non parteciperà alle legislative di dicembre - Il due volte candidato alla presidenza del Venezuela, Henrique Caprile Radonski, ha confermato che né lui né il deputato Stalin Gonzalez, dissidenti rispetto alla linea dell'opposizione marcata da Juan Guaidò, parteciperanno alle elezioni legislative del 6 dicembre. Capriles, che a inizio settembre aveva invitato il fronte antigovernativo a recarsi alle urne per non "regalare" il parlamento al presidente Nicolas Maduro, ha detto che "non esistono le condizioni" per partecipare al voto, così come confermato da ultimo dall'Unione europea. "Non ci sono condizioni in questo momento, come dice l'Unione europea. Se non si rinviano non c'è modo di partecipare. Se lo fanno ci sarebbe una missione di osservazione e lo scenario cambierebbe", ha detto nel corso di una diretta sul suo profilo Twitter. L'Ue aveva condizionato l'invio di una missione di osservatori al rinvio della data del voto, per dare tempo alle parti di introdurre ulteriori garanzie di un appuntamento "libero" ed "equo". (segue) (Res)