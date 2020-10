I fatti del giorno - America Latina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cuba: coronavirus, allentate misure restrittive nella capitale - Le autorità de L’Avana hanno annunciato l’allentamento di alcune delle misure restrittive decretate per frenare il contagio da nuovo coronavirus a partire dal 1 ottobre. Secondo quanto annunciato dal governatore Reinaldo Garcia Zapata viene sospeso il coprifuoco finora in vigore dalle 19 alle 5 del mattino. Vengono inoltre rimosse le restrizioni alla circolazione di veicoli. Le attività commerciali, i sevizi statali e privati, potranno tornare a operare a una capacità del 50 per cento, ad eccezione di bar e discoteche. Restano proibite feste pubbliche e private e il trasporto interprovinciale da e verso L’Avana. Secondo le autorità sanitarie dell’isola L’Avana ha registrato 10 nuovi casi di nuovo coronavirus nelle ultime 24 ore. (segue) (Res)