I fatti del giorno - America Latina (4)

- Brasile: real peggiore valuta nel 2020, perso 40 per cento del valore contro il dollaro - Nei primi nove mesi del 2020 la valuta brasiliana, il real, è stata quella che ha maggiormente sofferto una svalutazione rispetto al dollaro. Nel corso del 2020 il dollaro si è infatti apprezzato del 40,11 per cento contro la valuta brasiliana. Seconda moneta più svalutata al mondo è stata la lira turca (- 29,80 per cento). Tra le 33 valute più scambiate a livello globale, il real brasiliano figura tra le otto che hanno perso la possibilità di cavalcare l'onda di un dollaro più debole tra luglio e settembre. La valuta statunitense ha chiuso il trimestre con un apprezzamento del 3,28 per cento contro il real. (segue) (Res)