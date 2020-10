I fatti del giorno - America Latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela: Ue, non sussistono condizioni per invio missione di osservazione elettorale - L’Unione europea non può inviare una missione di osservazione elettorale in Venezuela in quanto attualmente non sussistono le condizioni per un processo elettorale libero, equo e democratico. E’ quanto si legge in un comunicato rilasciato dal Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) a conclusione di una missione dell’Ue nel paese. Nel corso della visita, si legge, “è stata discussa la possibilità di rinviare le elezioni legislative per aprire uno spazio di dialogo e cambiare le condizioni. Senza un rinvio e un miglioramento delle condizioni democratiche ed elettorali, l'Ue non può considerare l'invio di una missione di osservazione elettorale”. Secondo quanto riferisce il Seae i due funzionari della missione hanno avuto colloqui con il presidente dell’Assemblea nazionale Juan Guaidó e tutte le forze di opposizione, oltre che con funzionari del governo di Nicolas Maduro, con la Conferenza episcopale venezuelana, la società civile e il settore privato. (Res)