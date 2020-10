© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Vaticano: Pechino replica a Pompeo, causa del cattolicesimo si sta sviluppando in modo sano - L'accordo fra Cina e Vaticano sulla nomina dei vescovi è un risultato importante: è stato attuato senza intoppi negli ultimi due anni e la causa del cattolicesimo in Cina si sta sviluppando in modo sano. Lo ha dichiarato oggi l'Ufficio del portavoce del ministero degli Esteri cinese in una nota ai media italiani in risposta alle affermazioni del segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, in visita in Italia. Ieri nella sua prima giornata a Roma, Pompeo ha esortato l'Italia e il Vaticano "a non abbassare la guardia nei confronti della Cina". A tale proposito Pechino ha replicato che il governo cinese tutela la libertà di credo religioso dei cittadini in conformità con la legge. "Ci sono quasi 200 milioni di credenti religiosi in Cina, più di 380 mila chierici religiosi, circa 5.500 organizzazioni religiose e più di 140 mila luoghi religiosi registrati in conformità con la legge. Le persone di tutti i gruppi etnici in Cina godono della piena libertà di credo religioso. I fatti sono stati a lungo osservati da tutti. Negli ultimi anni, con gli sforzi congiunti di entrambe le parti, le relazioni Cina-Vaticano hanno continuato a migliorare. Sempre più paesi hanno riconosciuto l'essenza del pensiero egemonico degli Usa e non saranno più ingannati dal comportamento prepotente dei politici statunitensi come Pompeo che danno la priorità al proprio paese", si legge nella nota. (segue) (Res)