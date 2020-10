© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: Festa nazionale, 62 arresti per assemblea non autorizzata - Almeno 62 persone sono state arrestate oggi a Hong Kong per aver partecipato ad un'assemblea non autorizzata nella giornata in cui si celebra la Festa nazionale della Cina. Secondo quanto riferisce la polizia dell'ex colonia britannica su Facebook, almeno 62 persone - 46 uomini e 16 donne - sono state arrestate oggi a Causeway Bay. "Hong Kong Free Press" riferisce che fra gli arrestati figurerebbero anche due consiglieri distrettuali. Nei giorni scorsi la polizia aveva respinto una richiesta del Fronte per i diritti umani civili di tenere una manifestazione a Hong Kong, citando motivi di salute pubblica e di sicurezza, insieme al divieto di riunioni pubbliche con più di quattro persone previsto dalle normative anti-pandemiche. Lo scopo della manifestazione del fronte era di mostrare sostegno ai 12 fuggitivi di Hong Kong catturati in mare mentre fuggivano a Taiwan. Ieri, 30 settembre, la Procura popolare del distretto Yantian a Shenzhen ha approvato formalmente gli arresti dei 12 catturati in mare il 23 agosto circa 70 chilometri a sud-est della città. (segue) (Res)