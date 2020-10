© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: fratelli Gandhi fermati da polizia mentre si recavano ad Hathras dopo caso di violenza - Rahul Gandhi, figura di spicco del Congresso nazionale indiano (Inc), e Priyanka Gandhi, segretaria generale del partito nell’Uttar Pradesh orientale, sono stati fermati oggi dalla polizia dello Stato sulla superstrada Yamuna Expressway mentre si recavano a piedi ad Hathras in visita alla famiglia della vittima di un’aggressione di gruppo: la ragazza, 19 anni, appartenente ai dalit, gli esclusi dal sistema delle caste, sarebbe stata violentata, picchiata e torturata da quattro uomini il 14 settembre; è stata ritrovata con la lingua tagliata e segni di tentato strangolamento ed è stata ricoverata prima nel Jawaharlal Nehru Medical College di Aligarh e poi nel Safdarjung Hospital di Nuova Delhi, dove è deceduta martedì. Oggi il sovrintendente di polizia Vikrant Vir ha dichiarato che “il rapporto medico dell’Aligarh Muslim University Medical College menziona delle lesioni ma non conferma il rapporto sessuale forzato” e che si attende un rapporto della scientifica. La polizia è intervenuta per fermare i fratelli Gandhi sulla base della sezione 144 del Codice di procedura penale, che prevede la possibilità per l’autorità giudiziaria di vietare le riunioni di più di quattro persone. I due politici erano accompagnati da decine di esponenti del Congresso e giornalisti. (segue) (Res)