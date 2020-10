Lombardia: Consiglio regionale, approvato "Bullout", il progetto per il contrasto al bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione ha espresso oggi parere favorevole unanime a "Bullout", il progetto di interventi per il contrasto a fenomeni di bullismo e cyberbullismo che prevede stanziamenti regionali per 500mila euro da distribuire nei due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il provvedimento valutato oggi riguarda in particolare la convenzione tra Regione Lombardia e Ufficio scolastico Regionale, che prevede anche la definizione del bando che stabilisce destinatari, criteri e modalità di accesso alle risorse per la realizzazione di programmi di sensibilizzazione, informazione e formazione rivolte ai minori e alle famiglie, oltre a programmi di sostegno alle vittime e di rieducazione degli autori di atti di bullismo. "Il parere favorevole all'unanimità espresso oggi - ha dichiarato il Presidente della Commissione Attività Produttive Gianmarco Senna - evidenzia l'impegno della Commissione nel voler portare avanti, migliorandole, le iniziative concrete a sostegno dei lombardi. Su questa scia la Commissione propone alla Giunta di promuovere il coinvolgimento del Corecom Lombardia nell'iniziativa 'Bullout'. Sono certo che l'esperienza del Corecom, che da diversi anni organizza corsi gratuiti nelle scuole sull'utilizzo prudente e consapevole della rete e dei social network, si rivelerà di grande aiuto nelle azioni di sensibilizzazione e di informazione del bullismo e cyber bullismo". (Com)