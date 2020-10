Roma: De Priamo-De Juliis (Fd'I), via Ardeatina in grave stato di degrado e abbandono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la pessima riforma delle Provincie di Del Rio con l'aggiunta del completo abbandono della Città metropolitana da parte della Raggi, di cui è sindaca, ci troviamo in una situazione di completo abbandono delle nostre consolari ed in particolare della via Ardeatina". Lo dicono in una nota gli esponenti di Fd'I, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio e il consigliere del Municipio IX Massimiliano De Juliis. "Il personale andato in pensione non è stato mai reintegrato e quello rimasto è costretto a lavorare al di sopra delle possibilità e con grandi difficoltà - spiegano - mentre c'è una politica a cinque stelle completamente assente. Il paradosso è proprio questo, di solito si lamenta la mancanza di fondi ed invece i soldi ci sono ma non riescono ancora a spenderli perché ancora non è stato fatto il bando. Con ogni probabilità - aggiungono gli esponenti di Fd'I - a meno che qualcuno non cominci a lavorarci seriamente, il nuovo asfalto lo vedremo con il nuovo anno. Tutto questo è inaccettabile". "Su via Ardeatina, oltre agli annosi e largamente trattati problemi relativi al traffico illegale di Tir, sul quale abbiamo fatto recentemente una denuncia alla procura della Repubblica - sottolineano - si aggiunge la completa mancanza di manutenzione, anche quella più elementare di tappare le buche. Il tutto si è amplificato in questo mese di forti piogge. Voragini aperte, incidenti, ruote spaccate e rischio di feriti. Municipio IX, Comune di Roma e Città Metropolitana, tecnici e politici collaborino perché il tempo è scaduto e una nuova tragedia è dietro l'angolo", concludono. (Com)